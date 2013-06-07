На Варшавском шоссе изменилась схема движения транспорта

На Варшавском шоссе изменилась схема движения

На трех участках Варшавского шоссе в связи с окончанием строительства дорог-дублеров 7 июня изменилась схема движения. Теперь они открыты для проезда на всем протяжении магистрали - от Нахимовского проспекта до МКАД

Изменилась схема движения транспорта на пересечении Варшавского шоссе с Черноморским бульваром. При движении в центр по Варшавскому шоссе отменен левый поворот. Функционирует съезд к бульвару через дорогу-дублер.

Кроме того, как сообщает департамент транспорта Москвы, был ликвидирован поворот налево на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом. Теперь при движении по магистрали в центр поворот на Балаклавский проспект будет осуществляться через боковой проезд.

Также изменения затронули и схему движения на пересечении Варшавского шоссе с Сумским проездом и Дорожной улицей. Так, поворот на дорожную улицу при движении в область теперь осуществляется с бокового проезда. Попасть на Сумский проезд при движении в центр можно, развернувшись в районе Балаклавского проспекта и съехав на дорогу-дублер.

Как отмечают сотрудники подрядных организаций, которые занимались реконструкцией Варшавского шоссе, многие водители пока не привыкли к изменениям и нарушают правила дорожного движения.

Если водители по привычке поедут по Варшавскому шоссе и пропустят поворот либо на Балаклавский проспект, либо на Черноморский бульвар, им будет достаточно просто развернуться через Нахимовский проспект, который находится в километре от этих поворотов.