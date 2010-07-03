Движение трамваев на улице Дубининская восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев пяти маршрутов восстановили на улице Дубининская в столице.

"Движение трамваев №3, 35, 38, 39 и "А" по улице Дубининская восстановлено", – говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Ранее сообщалось, что причиной задержки трамваев стало повреждение контактной сети. Маршруты были временно изменены.