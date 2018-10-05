АМПП просит водителей быть внимательнее при парковке 6 и 7 октября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичных автомобилистов призвали быть более внимательными при выборе парковки 6 и 7 октября из-за проведения полумарафона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

По информации АМПП, 6 и 7 октября в Москве будет проводиться полумарафон "Моя столица". В связи с этим улица Косыгина, а также прилегающая к ней Университетская площадь будут перекрыты для движения транспорта. Парковки на Университетской площади будут недоступны с 8:00 до 20:00. На улице Косыгина нельзя будет припарковаться с 8:00 до 16:00. Кроме того с 12:00 6 октября до 20:00 7 октября будет закрыт парковочный карман на пересечении улицы Косыгина и Университетской площади. Автомобилистам рекомендуется ознакомиться с картой перекрытий на Едином транспортном портале и планировать маршрут с учетом изменений.

Ранее сообщалось, что участниками полумарафона "Моя столица" станут почти шесть тысяч человек. Старт спортивному мероприятию будет дан 7 октября в 10 утра на Воробьевых горах. Разминку для участников забега проведут двукратная олимпийская чемпионка Елена Замолодчикова и олимпийский чемпион Александр Легков. А в детском забеге марафонцев будет сопровождать двукратный призер Олимпийских игр Олеся Зыкина.