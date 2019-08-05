Пожар произошел в "Сапсане" после гибели зацепера

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

Поезд "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву был задержан почти на час по причине гибели зацепера.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел 4 августа на перегоне Тверь – Редькино.

Указывается, что всвязи с этим произошло возгорание на крыше одного из вагонов. Оно было оперативно ликвидировано.

Время опоздания поезда составило 49 минут. На место происшествия прибыли оперативные службы. Организована доследственная проверка.

Обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается, сообщили Агентству "Москва" в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление о повторном направлении в Госдуму новой редакции законопроекта о штрафах за зацепинг.