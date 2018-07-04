Пассажирам МТППК дадут скидку 50% на проезд в автобусах Шереметьево – Химки

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Московско-Тверская пригородная пассажирская компания предоставит пассажирам скидку 50 процентов на проезд в автобусах Шереметьево – Химки в июле, сообщает информационный центр департамента транспорта.

В июле билет можно будет купить за 100 рублей вместо 200 для взрослых пассажиров и за 50 вместо 100 для детей до семи лет. Мультимодальный маршрут "поезд+автобус" позволяет пассажирам приехать на скоростном поезде "Ласточка" на железнодорожную станцию Химки, а затем пересесть в автобус, курсирующий между станцией и аэропортом Шереметьево. Время отправления автобусов согласовано с расписанием "Ласточек".

Поездка от станции Химки до аэропорта занимает порядка 25–35 минут, автобус следует без остановок. Таким образом, из Твери до Шереметьева можно доехать в среднем за 2,5 часа, а с Ленинградского вокзала – за 45–50 минут.