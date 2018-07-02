Движение перекроют на Оружейной улице в столице 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иван Васильев

Движение транспорта перекроют на Оружейной улице 3 июля, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Причиной ограничений стало религиозное мероприятие. Проехать нельзя будет с 11:30 до 12:30.

В тот же день на стадионе "Спартак" сыграют сборные Англии и Колумбии. Традиционно в столице во время матчей ЧМ-2018 вводят ограничения движения рядом со стадионами.

Столичные власти уже предупредили москвичей, что 3 июля организуют пешеходные зоны для болельщиков, поэтому часть улиц вокруг стадиона перекроют. Местные жители смогут подъезжать к своим домам по спецпропускам.