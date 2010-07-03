Движение на месте аварии с грузовиком восстановлено

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение транспорта на Третьем транспортном кольце в центре Москвы, ограниченное после аварии с участием легковушки и "Камаза", восстановлено, сообщает РИА Новости.

В ЦОДД уточнили, что сейчас ДТП разобрано, а движение полностью восстановлено.

Столкновение грузовика "Камаз" и легковушки Toyota Camry произошло на пересечении ТТК с проспектом Мира. В итоге фура опрокинулась на бок с рассыпанием.

После ДТП движение ограничили по двум полосам из четырех. По предварительным данным, травмы получил один человек, сведения о других пострадавших выясняются.