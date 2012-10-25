В Клину составят список мест для размещения ларьков

До 1 ноября власти подмосковного Клина составят список мест для размещения нестационарных торговых объектов. На основании этого документа администрация определит и утвердит схему установки киосков, ларьков, автолавок и палаток на территории поселений района.

Уже с нового года продавцы, желающие торговать в указанных местах, должны будут на конкурсной основе заключать договор на размещение своих объектов, сообщается на сайте администрации Клинского муниципального района.

Добавим, что в Москве незаконно установленные киоски будут выявлять не только сотрудники госинспекции по контролю за использованием объектов имущества, но и районные управы.

В течение одного дня обнаруженный нелегальный объект торговли должны демонтировать и перевезти на спецплощадку. Если после шести месяцев владелец ларька не предъявит свои права на объект, то ларек утилизируют.

Выявлять незаконно установленные палатки и киоски начали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ссылки по теме Администрация Клинского муниципального района

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