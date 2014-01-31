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31 января 2014, 19:42

Технологии

В "Экспериментаниуме" расскажут, для чего создаются нанороботы

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 8 февраля, любознательных детей и их родителей ждут на лекции "Нанороботы в живой клетке" в Музее занимательных наук "Экспериментаниум". Слушатели узнают, что такое клеточные белки и можно ли у них чему-нибудь научиться.

Лектор Борис Режабек, заведующий кафедрой нанобионики Международного университета междисциплинарных знаний, расскажет о создании нанороботов, а также об их использовании в медицине, экологии и при создании новых систем хранения и переработки информации, сообщает городская интерактивная афиша 2do2go.

Начало лекции – в 17.30. Посещение бесплатное для всех, кто приобрел входной билет в музей.

технологии Экспериментаниум смотреть онлайн на m24.ru нанороботы
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