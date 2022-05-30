Производство процессоров "Эльбрус" перенесут из Тайваня в Россию – СМИ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разработчик отечественных процессоров "Эльбрус" компания "МЦСТ" ведет переговоры о переносе производства с тайваньского TSMC на российский завод "Микрон" в Зеленограде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя гендиректора по маркетингу "МЦСТ" Константина Трушкина.
Дело в том, что TSMC прекратил сотрудничество с российской компанией. Из-за санкций США зарубежные компании, в том числе тайваньский производитель, без специальной лицензии не могут поставлять в Россию высокотехнологичную продукцию, в которой используются американские технологии.
"Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков", – отметил Трушкин.
Он также отметил, что для повышения производительности "Эльбрусов" в сложившихся условиях есть возможность переработать исходный код ПО, оптимизировать его под работу с архитектурой данных процессоров.
Ранее сообщалось, что у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал" из-за санкций со стороны Великобритании. Российские "Байкалы" производятся на основе архитектуры британской ARM Holdings. Если компания отзовет лицензию, то разработчику придется искать завод, который согласится на производство, несмотря на отсутствие патента, либо использовать открытые архитектуры.
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