Сбой произошел в работе мессенджера ICQ

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Утром 28 декабря популярный мессенджер ICQ, который принадлежит интернет-компании Mail.ru Group, работал со сбоями. Как сообщил представитель мессенджера, проблему уже удалось устранить.

"Это была небольшая техническая неполадка, которая уже устранена", – пояснили ТАСС в руководстве ICQ. По словам представителя компании, сбой произошел из-за отключения старого протокола.

Как уточнили в ICQ, старый протокол давно не поддерживается. "На нем работает небольшое количество сторонних клиентов",– добавил собеседник агентства. В числе сторонних клиентов ICQ, которые работают на старом протоколе, – Miranda, QIP и Pidgin.

В ноябре 2018 года правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Согласно им, приложения сможет использовать только тот человек, на чье имя оформлен номер телефона. Постановление подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

Согласно новым правилам, мессенджеры обяжут передавать сотовым операторам сведения о своих клиентах для подтверждения личности. Для ответа у операторов будет всего 20 минут. Чтобы пройти идентификацию, нужно, чтобы данные о пользователе совпали со сведениями в базе компании. Если номер клиента не обнаружится, пользователь получит отказ в идентификации и не сможет пользоваться мессенджером. По мнению экспертов, эта мера сделает коммуникационную среду более защищенной.