В ЦИК сообщили о DDOS-атаке на свой сайт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайт Центральной избирательной комиссии РФ подвергся DDOS-атаке, сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что получил сообщение о возможной атаке – 240 тысяч запросов в секунду. Он предположил, что у кого-то есть желание проверить систему на прочность.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.