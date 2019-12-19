Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами проверит целостность, устойчивость функционирования и безопасность интернета к негативным внешним воздействиям. Кроме того, учения затронут сегменты сетей общего пользования: фиксированной и мобильной.

"Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", – заключили в ведомстве.

В мае Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры. В такой ситуации Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Закон вступил в силу 1 ноября. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

В феврале Путин предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.

