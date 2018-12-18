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18 декабря, 09:44

Водородный топливный элемент для беспилотников создадут в Москве

технологии

18 декабря, 09:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве создадут водородный топливный элемент для малых беспилотных аппаратов. Участником технологического конкурса Up Great "Первый элемент. Воздух" стал резидент столичного технопарка "Калибр", сообщает портал мэра и правительства столицы.

По условиям конкурса, команды должны разработать аккумуляторы, сравнимые по эффективности с традиционными двигателями. Разработанную систему нужно разместить на мультикоптерной платформе. Победит тот, кто продержит ее в воздухе дольше устройств других участников, но не менее трех часов.

Командам предлагается самим найти источники финансирования проектов. При этом они могут привлекать средства инвесторов и использовать их производственные мощности. Партнером одной из команд стал технопарк "Калибр". Он предоставит площадку для испытаний беспилотника.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, подобные конкурсы позволяют их участникам добиться авторитетных позиций в профессиональной среде. Кроме того, призеров ожидают премии.

В ноябре в технопарке "Калибр" разработали перспективный двигатель для беспилотников массой до 200 килограмм. Разработанный конструкторским бюро REYNOLDS двигатель вскоре появится на рынке.

технологии

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