Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября

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Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods‌ Pro в конце октября.

Наушники третьего поколения будут исполнены в новом металлическом дизайне. Они обладают функцией шумоподавления и повышенным качеством прослушивания, уточняет портал News.ru. Примерная цена устройства составит 260 долларов (16 630 рублей), что сделает эти наушники одними из самых дорогих в сегменте.

На презентации в октябре представят не только новые AirPods‌, но также 16-дюймовый MacBook Pro, обновленный iPad Pro и трекер Apple Tags.

В начале октября москвич потребовал миллион рублей от компании Apple в качестве компенсации морального вреда. В заявлении истца говорится, что мужчина несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из AppStore. Летом 2019 года неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins. Зачисление сопровождалось сообщением: "Не осуждай, пока не попробуешь". Истец заявил, что попытался прислушаться к этому совету и "погряз в однополых отношениях".

