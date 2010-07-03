Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

13:50

Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября

технологии

Фото: ТАСС/PA IMAGES/Igor Soban

Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods‌ Pro в конце октября.

Наушники третьего поколения будут исполнены в новом металлическом дизайне. Они обладают функцией шумоподавления и повышенным качеством прослушивания, уточняет портал News.ru. Примерная цена устройства составит 260 долларов (16 630 рублей), что сделает эти наушники одними из самых дорогих в сегменте.

На презентации в октябре представят не только новые AirPods‌, но также 16-дюймовый MacBook Pro, обновленный iPad Pro и трекер Apple Tags.

В начале октября москвич потребовал миллион рублей от компании Apple в качестве компенсации морального вреда. В заявлении истца говорится, что мужчина несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из AppStore. Летом 2019 года неизвестные зачислили на кошелек мужчины 69 GayCoins. Зачисление сопровождалось сообщением: "Не осуждай, пока не попробуешь". Истец заявил, что попытался прислушаться к этому совету и "погряз в однополых отношениях".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика