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Технологии

18 июля, 20:06

Городские сервисы объединят в приложение "Мой умный город"

технологии город

Фото: depositphotos/tatsianama

В приложении "Мой умный город", которое планируется запустить осенью, объединят все городские сервисы. Об этом рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме – 2018.

Он пояснил, что благодаря проекту можно будет оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, детский сад. Кроме того, появится возможность получать упоминания о сроках платежей, заказывать такси, пополнять карту "Тройка", покупать билеты на культурные мероприятия и голосовать в "Активном гражданине", сообщает Стройкомплекс Москвы.

Создается также единая карта москвича, добавил Костин. По его словам, с июля все виды социальных карт начнут переводить на один носитель.

Московский урбанистический форум проходит в "Зарядье" до 22 июля. Его тема – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Участники обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к современным требованиям и другое.

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