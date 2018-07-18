Городские сервисы объединят в приложение "Мой умный город"

18 июля, 20:06
Фото: depositphotos/tatsianama
В приложении "Мой умный город", которое планируется запустить осенью, объединят все городские сервисы. Об этом рассказал председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме – 2018.
Он пояснил, что благодаря проекту можно будет оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, детский сад. Кроме того, появится возможность получать упоминания о сроках платежей, заказывать такси, пополнять карту "Тройка", покупать билеты на культурные мероприятия и голосовать в "Активном гражданине", сообщает Стройкомплекс Москвы.
Создается также единая карта москвича, добавил Костин. По его словам, с июля все виды социальных карт начнут переводить на один носитель.
Московский урбанистический форум проходит в "Зарядье" до 22 июля. Его тема – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Участники обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к современным требованиям и другое.
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