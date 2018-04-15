Opera VPN объявила о прекращении работы с 30 апреля

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Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля. О причинах такого решения никакой информации нет.

"Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

Приложение Opera VPN вышло в лидеры по количеству скачиваний в российских онлайн-магазинах после решения Таганского суда о блокировке мессенджера Telegram.

13 апреля Роскомнадзор внес веб-версию Telegram в Единый реестр запрещенной информации. При этом доступ к мессенджеру не ограничивается.

Ранее ФСБ потребовал от Telegram ключи для дешифровки сообщений, которые могут угрожать национальной безопасности. В ответ создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что конфиденциальность остается приоритетом компании.

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