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В мире

16:10

США проверят медицинский бизнес Google – СМИ

технологии за рубежом

Фото: depositphotos/wolterke

Власти США открыли расследование против медицинского проекта компании Google. Разработка получила название Nightingale ("Соловей"), сообщило РИА Новости.

Американский интернет-гигант запустил проект по сбору и анализу данных жителей страны в 2018 году. Партнером компании выступила система медицинского обслуживания Ascension ("Вознесение"). Программу собирались реализовать в 21 штате.

Система Nightingale получила доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам врачей и некоторой иной личной информации жителей США. При этом врачи и пациенты не знали о передаче массива информации американской компании. К медицинским данным также имеют доступ сотрудники холдинга Alphabet и проекта Google Brain.

Расследование в отношении Google инициировало министерство здравоохранения США. По словам главы офиса по гражданским правам Роджера Северино, ведомство планирует проверить, что новая разработка не нарушает американское законодательство.

Ранее специалисты Роскачества установили наиболее популярные приложения мобильных менеджеров в России. Оказалось, что пользователи Android, операционной системы компании Google, наиболее охотно устанавливают WhatsApp, Viber и Threema.

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