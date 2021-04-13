Во ФСИН прокомментировали появление страницы ведомства во "ВКонтакте"

11:56
Фото: Москва 24/Роман Васильев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о своей непричастности к созданию страницы в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Интерфакс".
"В связи с появлением в СМИ информации о блокировке официальной группы ФСИН России в социальной сети "ВКонтакте" сообщаем, что ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало и данная группа не имеет отношения к ФСИН России", – заявили в пресс-службе ведомства.
Во ФСИН отметили, что владелец группы не установлен. Ведомство также указало на многочисленные запросы в администрацию "ВКонтакте" с просьбой удалить неофициальную страницу.
"Около десяти лет назад группа была верифицирована по обращению пресс-службы ФСИН – скорее всего, сотрудники уже не работают в органе. Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с Поддержкой "ВКонтакте", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе соцсети.
Там отметили, что из-за подозрительных действий в сообществе администрация "ВКонтакте" приняла решение заблокировать группу на время разбирательств.
"Сейчас мы получили новое обращение от ФСИН и ждём необходимых документов", – заключили в пресс-службе социальной сети.
Накануне СМИ сообщили о блокировке сообщества от имени ФСИН в социальной сети "ВКонтакте". Такое решение было принято после того, как на странице появилась кнопка для перечисления пожертвований.
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