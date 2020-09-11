В корпусах МГУ расширили покрытие 4G

12:39
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Компания МТС расширила покрытие сети 4G внутри корпусов Московского государственного университета, расположенного в микрорайоне Ленинские горы. Об этом заявили в пресс-службе компании.
"К началу учебного года МТС развернула indoor-сеть в зданиях МГУ на общей площади почти 250 тысяч квадратных метров – четверти площади всех корпусов университета на Ленинских горах. Базовые станции внутреннего исполнения поддерживают устойчивое 4G-покрытие в Шуваловском корпусе, в 3-м и 4-м учебных корпусах, где располагаются экономический и юридический факультеты, в корпусе химического факультета", – сообщили в МТС.
Планируется, что в скором времени состоится запуск новой сети в корпусе биологического факультета, площадь которого составляет 49 тысяч квадратных метров.
Стабильным мобильным интернетом, а также голосовой связью оператор обеспечил практически все пространства зданий. Все новые базовые станции внутреннего исполнения спроектированы с учетом высокой концентрации абонентов и постоянного роста 4G-трафика. Отмечается, что скорость передачи данных может достигать 150 Мбит/с. При этом скорость зависит от загруженности каналов и возможностей гаджетов.
Ранее МТС получил лицензию на оказание услуг 5G-связи. Соответствующая лицензия была выдана Роспотребнадзором, она будет действовать до 16 июля 2025 года.
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