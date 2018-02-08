Intel выпустила самый мощный в мире процессор Xeon D-2100

Фото: intel.com

Новую линейку из 14 процессоров Xeon D-2100 представила компания Intel. Чипы этой серии обрабатывают данные на восемь процентов быстрее конкурентных моделей.

По данным портала Videocardz, процессоры поддерживают технологии Intel Turbo Boost 2.0 Technology, Intel Hyper-Threading Technology и Intel Speed Shift Technology. Одна из моделей линейки оснащена 18 ядерами, которые могут повышать частоту с 1600 до 2200 Мега Герц.

Чипы поддерживают контроллеры DDR4 суммарным объемом до 512 Гигабайт оперативной памяти, они также взаимодействуют с интерфейсами PCI Express 3.0, SATA 3.0 и USB 3.0.

Самый дешевый процессор новой линейки обойдется в 502 доллара США, а самый дорогой планируется продавать по 2407 долларов.

Ранее производитель чипов оказался в центре скандала. В начале января 2018 года СМИ сообщили об уязвимости в процессорах Intel. Дыра в безопасности позволяет злоумышленникам получать полный доступ к управлению компьютером за секунду.

Проблема – в технологии Active Management Technology. Она дает удаленный доступ к управлению настройками и безопасностью компьютера. Отмечалось, что под угрозой находятся миллионы корпоративных устройств по всему миру.

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