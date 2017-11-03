Глава Apple сравнил цены на iPhone X со стоимостью кофе

Фото: depositphotos/hurricanehank

Гендиректор Apple Тим Кук ответил на заявления о высокой цене iPhone X, сравнив приобретение смартфона в рассрочку с ежедневной покупкой кофе.

Кук уверен, что новинку от Apple можно приобрести в рассрочку, выплачивая 33 доллара в месяц. "Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это меньше, чем можно потратить, раз в день покупая кофе в одной из хороших кофеен", – цитирует гендиректор компании РИА Новости.

Цена на iPhone X в США начинается от 999 долларов. По словам директора компании UBS Securities Стивена Милуновича, два года назад никто не мог подумать, что телефоны будут продаваться по такой цене.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная службы (ФАС) намерена проверить ценообразование на iPhone X в России. Сейчас минимальная стоимость iPhone Х в РФ составляет почти 80 тысяч рублей.

