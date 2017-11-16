Столичный оператор проанализировал работу интернет-магазина

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Tele2 подвел промежуточные итоги работы в онлайн-канале за три квартала 2017 года в Московском регионе. Количество подключений к Tele2 через интернет-магазин увеличилось на 31% год к году, а доля подключений по MNP c услугой доставки достигла 44%.

По итогам трех кварталов 2017 года оператор отмечает существенный рост подключений и заказов брендированного оборудования. Так, среднеквартальный прирост заказов SIM-карт и мобильных устройств в интернет-магазине составил 12%, а число подключений к сети Tele2 увеличивалось в среднем на 11% в квартал. Число новых абонентов, подключившихся к Tele2 через интернет-магазин, выросло за три квартала на 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"Модель потребительского поведения меняется с каждым годом: клиенты отказываются от офлайн-покупок в пользу онлайн-шопинга. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем российского рынка электронной коммерции в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 498 млрд рублей. При этом Москва остается самым крупным регионом по доле интернет-торговли. Онлайн-ретейл прочно вошел в жизнь москвичей. Покупка одежды в интернет-магазине, выбор билетов на спектакль или бронь отеля с помощью мобильного приложения – с развитием электронной коммерции все эти действия стали намного проще. То же самое и с мобильной связью. Чтобы выбрать SIM-карту с красивым номером, перейти в сеть оператора со своим номером или приобрести мобильный гаджет, не обязательно идти в салон связи. Сейчас клиент предпочитает делать это в пару кликов, не выходя из дома или офиса. Уверен, что в 2018 году продолжится уверенный рост онлайн-продаж – не только в телекоме, но и в других отраслях бизнеса", – прокомментировал коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.

Доля клиентов, воспользовавшихся услугой MNP (переход в сеть Tele2 с сохранением номера) выросла по итогам сентября на 10 пунктов год к году и составила 44% от всех заказов на доставку. Всего количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP составило 12% от общего числа заказов в интернет-канале.

Выяснилось, что интернет-магазин Tele2 наиболее популярен среди молодых людей в возрасте 25–34 лет, их доля составляет 42% посетителей. Четверть пользователей чуть старше – от 35 до 44 лет, 14% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, оставшиеся 19% – старше 45 лет. Большую часть столичной аудитории онлайн-канала составляют женщины – 64%.

Примерно 43% столичных пользователей заходят на сайт msk.shop.tele2.ru со смартфонов, 7% используют планшеты, а половина – стационарные компьютеры. Большинство пользователей мобильных устройств предпочитают операционную систему Android (71%), на втором месте – iOS (27%), всего 1% клиентов использует Windows.

Большинство пользователей отдает предпочтение пакетным тарифным планам («Мой онлайн», «Мой онлайн +», «Мой Tele2», «Мой разговор») – их выбирает более 80% клиентов интернет-магазина. Самым популярными устройством среди столичных пользователей интернет-магазина стал Tele2 Mini, на втором месте – Tele2 Midi, замыкает тройку лидеров Tele2 Maxi LTE.

В октябре 2017 года интернет-магазин Tele2 стал победителем профессиональной премии "Большой оборот-2017" за достижения в сфере российской электронной торговли в номинации "Лучшая маркетинговая кампания". Компания заняла второе место в номинации "Прорыв года" за быстрый рост продаж в онлайн-канале Tele2.