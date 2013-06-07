На востоке Москвы мужчина спрыгнул с крыши дома

Неизвестный мужчина спрыгнул с крыши дома на востоке столицы. Предположительно, это был суицид, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было найдено около дома №32 по Сиреневому бульвару. Смерть наступила в результате падения с высоты.

В столичном главке МВД России информагентству подтвердили факт обнаружения тела. Однако подробности происшествия представитель московской полиции не уточнил.