07 июня 2013, 01:29

Общество

На востоке Москвы мужчина спрыгнул с крыши дома

Неизвестный мужчина спрыгнул с крыши дома на востоке столицы. Предположительно, это был суицид, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины было найдено около дома №32 по Сиреневому бульвару. Смерть наступила в результате падения с высоты.

В столичном главке МВД России информагентству подтвердили факт обнаружения тела. Однако подробности происшествия представитель московской полиции не уточнил.

