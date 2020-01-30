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Происшествия

17:33

Суд не стал отстранять от должности главу Минздрава Саратовской области

суды происшествия

Фото: министрство здравоохранения Саратовской области

Волжский районный суд Саратова не стал отстранять от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении Мазиной от должности министра здравоохранения Саратовской области на период предварительного следствия", – сказал судья.

17 января в отношении Мазиной и других сотрудников регионального Минздрава было возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в октябре – ноябре 2018 года Минздрав области заключил три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений региона.

Министр и другие должностные лица министерства были проинформированы о несоответствии предлагаемых к поставке аппаратов условиям контракта, но дали врачам указания принять их. Следствие считает, что они использовали властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика.

Позднее министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества. Ущерб бюджету Саратовской области от этого превысил 53 миллиона рублей.

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