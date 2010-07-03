Столичный суд начал рассматривать дело сына генерала ФСБ о продаже наркотиков

Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича, которого обвиняют в продаже наркотиков, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, 10 августа прошлого года 46-летний Евгений Зданович купил у "неустановленного лица" 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. После этого он расфасовал вещества в упаковки разного веса "для дальнейшего помещения указанных средств в тайники и незаконного сбыта".
В этот же день Зданович-младший был задержан. Суд поместил его под стражу. Заседание, в ходе которого планируется опросить свидетелей и изучить материалы, назначено на 5 июня.
Александр Зданович занимал должность руководителя ЦОС и управления программ содействия ФСБ с 1996 по 1999 год. Является профессором кафедры истории Академии ФСБ.
В 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению заложников, захваченных во время мюзикла "Норд-Ост" в театральном центре на Дубровке.
Ранее суд в Москве арестовал сына экс-сенатора за наезд на полицейского. Тимур Галлямов проведет под арестом два месяца. Согласно материалам дела, в день ДТП молодой человек принял один грамм кокаина.
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