Следствие настаивает на аресте подозреваемых в убийстве гражданки Кубы

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Следственные органы подали запрос Дорогомиловскому суду Москвы об аресте двух жителей столицы по делу об убийстве гражданки Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в суде, следствие подозревает Александра Александрова в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), пунктом "в" части 2 статьи 127 ("Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья") и пунктами "а", "в" части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц с применением насилия").

Аналогичные обвинения выдвинуты в адрес подозреваемой Анастасии Гривковой, за исключением подозрения в убийстве.

Труп 22-летней гражданки Кубы был найден накануне, 25 мая, у мусорного контейнера на Кастанаевской улице Москвы.

