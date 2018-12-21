Сотрудника МЧС осудили на 8,5 года за сокрытие нарушений в ТЦ "Капитолий"

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Замначальника отдела надзора в области пожарной безопасности столичного главка МЧС Николай Полосин получил восемь с половиной лет заключения. Его признали виновным в получении взятки за сокрытие нарушений пожарной безопасности в торговом центре "Капитолий", передает Агентство "Москва".

Судьбу сотрудника МЧС, который признал свою вину, решил Хамовнический районный суд. Отбывать наказание Полосин, лишенный звания подполковника, будет в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 4,9 миллиона рублей. Адвокат осужденного Петр Масейкин заявил о намерении обжаловать приговор.

В декабре 2017 года Полосина задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей за покровительство компании "Сопас", которая занимается системами пожарной безопасности.

Руководитель фирмы Олег Шипилов попросил Полосина за деньги оказать помощь в случае выявления нарушений. Первую часть средств Шипилов передал осужденному в июне 2017 года.