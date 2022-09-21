Участники диверсии на газопроводе в Крыму получили от 13 до 17 лет колонии

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Верховный суд Крыма приговорил трех обвиняемых в диверсии на газопроводе в республике в 2021 году к лишению свободы на срок от 13 до 17 лет.

"Назначить окончательно Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", – приводит РИА Новости слова судьи.

23 августа 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. В ходе расследования было установлено, что ущерб мог стать следствием противоправных действий.

Позже правоохранители задержали пятерых жителей полуострова по подозрению в причастности к диверсии. В их числе был зампредседателя "Меджлиса крымско-татарского народа" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Нариман Джелялов, которого суд приговорил к заключению под стражу до 4 ноября текущего года.

