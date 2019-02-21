Суд Херсона обязал Вышинского ознакомиться с делом до 28 февраля

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Херсонский городской суд обязал главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского ознакомиться с материалами уголовного дела до 28 февраля. Об этом сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, отметил представитель защиты. По его словам, ранее прокуратура дважды просила ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом, но тогда суд отвечал отказом.

В настоящее время арестованный журналист продолжает изучать материалы дела в СИЗО Херсона. Они включают 31 том: 25 основных и шесть технических.

Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По этой статье журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая Вышинский был арестован.

В начале ноября Кремль призвал Киев немедленно освободить Вышинского без каких-либо обменов. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, так как, по его словам, журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность.