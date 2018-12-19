Главу хлебзавода "Черкизово" задержали

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Преображенский суд продлил срок содержания под стражей на 72 часа в отношении директора хлебокомбината "Черкизово" Яна Соловьева. Он стал подозреваемым в рамках дела о невыплате зарплаты на предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Соловьева задержали до 21 декабря, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Вопрос об аресте рассмотрят 21 декабря в 11:00.

По словам Савельевой, рассмотрение материалов назначили на среду, но суд продлил срок задержания Соловьеву до пятницы, чтобы следствие предоставило дополнительные документы. Они необходимы для обоснования ареста бизнесмена, передает "Интерфакс".

Работники хлебокомбината объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты в течение нескольких месяцев. Долг составил больше 10 миллионов рублей.

18 декабря Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является "Черкизово", выплатил работникам задолженность на общую сумму 600 тысяч рублей. Сергей Собянин заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".