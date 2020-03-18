Мосгорсуд вынес приговор двум участникам драки на Хованском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский городской суд назначил 3 года 9 месяцев колонии бывшему помощнику депутата, лидеру общественной организации "Здоровая нация" Георгию Макарьеву за участие в драке на Хованском кладбище в мае 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Макарьева суд снизил тяжесть преступления. Он осужден по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ ("Участие в массовых беспорядках"), хотя изначально ему грозило до 15 лет лишения свободы по части 1 той же статьи.

Еще один участник беспорядков Шахмохмад Шаптуркаев приговорен к 2 годам 2 месяцам колонии. Его осудили по части 2 статьи 212 УК РФ. Шаптуркаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима в связи с тем, что он был ранее осужден и судимость не была погашена.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись в содеянном. Срок наказания осужденным будет исчисляться с марта 2018 года.

В ходе беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве 14 мая 2016 года погибли три человека, более 30 получили ранения. По версии следствия, драка началась из-за попытки передела бизнеса. Всего по делу осуждены 22 человека, один из которых – бывший начальник отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев. Дело в отношении Макарьева и Шаптуркаева было вынесено в отдельное производство.

