Прокурор нашла записку с угрозой расправы на могиле отца

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сотрудник прокуратуры Светлана Тарасова, которая занималась делом о драке на Хованском кладбище в 2016 году, получила угрозу от неизвестных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 февраля. Пластиковая бутылка, проткнутая ножом, внутри которой имелась записка с угрозами, была обнаружена на могиле отца прокурора. Ранее подобное послание находили и в почтовом ящике по месту прописки гособвинителя. Детали произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции.

Драка на Хованском кладбище произошла в мае 2016 года, по данным следствия, из-за борьбы за обслуживание кладбища. Руководство кладбища решило силой вытеснить трудовых мигрантов, отказавшихся отдавать администрации часть своего дохода.

В конфликте с перестрелкой участвовали около 200 человек. В результате погибли три человека – граждане Таджикистана. Еще более 30 человек получили ранения.

Фигурантами уголовных дел в связи с дракой на Хованском кладбище стали 16 человек. 14 ноября 2018 года бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева приговорили к 11 годам колонии строгого режима за организацию драки. Соучредитель спортивной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников получил девять лет колонии строгого режима. Остальные получили от 3,5 до 11,5 года колонии общего режима.