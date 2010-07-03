Восьмерым украинским морякам продлили арест

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Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей восьмерым из 24 украинских моряков. Они будут под арестом еще три месяца. Моряки были задержаны в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. О продлении ареста сообщает ТАСС.

"Продлить в отношении обвиняемых Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 24 июля 2019 года", – объявил судья Сергей Рябцев.

Аналогичное решение принято в отношении Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Отмечается, что на заседание в Лефортовский суд приехала уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.

ФСБ ходатайствует о продлении срока содержания под стражей на три месяца всем задержанным морякам. Срок следствия по делу установлен до 25 августа.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море России. Корабли следовали из Черного в Азовское море. Они были задержаны. Корабли доставили в Керчь. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ. Членов экипажа – граждан Украины – арестовали и доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы РФ".