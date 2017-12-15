Суд заочно арестовал москвичку за вербовку в ряды ИГ через интернет

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Суд заочно арестовал москвичку Юлию Котик, которая занималась вербовкой людей в ряды запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, женщина вербовала граждан после отъезда в Сирию из России. Меру пресечения избрали 14 декабря, передает Агентство "Москва".

Котик регулярно публиковала в социальных сетях экстремистские тексты. После это против нее возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к террористической деятельности" и "Возбуждение ненависти", а затем объявили в розыск.

По некоторым данным, женщина забрала с собой троих детей. Родственники считали ее пропавшей без вести. Однако позже они вспомнили, что незадолго до исчезновения Котик получала от неизвестных людей книги об исламе, а потом познакомилась в интернете с мусульманином и намеревалась уехать к нему.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов. Также в Уголовный кодекс РФ ввели понятие "пропаганда терроризма".