Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

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Московский городской суд оставил без изменений решение о продлении ареста сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева, которого подозревают в государственной измене. Ученый останется под стражей до 20 марта.

"Мосгорсуд подтвердил законность постановления Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей", – цитирует РИА Новости представителя суда. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле имеются материалы с грифом "секретно".

Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации институту в Бельгии. Сторона защиты это опровергает. По словам адвоката, Кудрявцев давно не работает с секретной информацией. Он отметил, что обвиняемый последний раз знакомился с секретными документами в 90-е годы.