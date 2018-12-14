Президент клуба ММА Eagles объявлен в международный розыск

14 декабря, 19:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Бойцовского клуба Eagles MMA Team Денис Клопнев, заочно арестованный в рамках уголовного дела о покушении на убийство самбиста Шамиля Курмагомедова, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил Тверской суд Москвы, передает ТАСС.
В пятницу, 14 декабря, суд заочно арестовал Клопнева. Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания в России.
По материалам дела, Клопнев и другие 7 бойцов из клуба Eagles в июне 2017 года напали на Курмагомедова. По версии следствия, они собирались его убить, но им помешали проходящие мимо люди, которые остановили драку.
Суд рассмотрит ходатайства следствия о об аресте бойцов Eagles Курбана Омарова, Рашида Сиражудинова, Гасана Умалатова.
Клуб Eagles принадлежит Зиявудину Магомедову, обвиняемому в хищениях и создании организованной преступной группировки.
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