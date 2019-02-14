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17:03

Журналист пытался пронести телефон в "Бутырку" на матч с участием Мамаева

суды спорт

17:03

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Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин

Журналист одной из московских радиостанций пытался пронести мобильный телефон в СИЗО "Бутырка", где 14 февраля прошел матч с участием футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает Агентство "Москва".

Сотрудник ФСИН при обязательном для режимного объекта досмотре обнаружил у одного из работников прессы мобильный телефон, спрятанный в капюшон куртки. Журналисту отказали в освещении футбольного матча и удалили с территории "Бутырки". В отношении сотрудника радиостанции составят административный протокол.

Товарищеский футбольный матч прошел на территории СИЗО в День святого Валентина. В нем принимали участие лишь арестанты. Встреча прошла в формате "шесть на шесть" (пять полевых игроков и вратарь) и длилась два тайма по 20 минут. Мамаев сыграл за обе команды и забил семь мячей. Александр Кокорин, также находящийся в "Бутырке", не вышел на поле из-за травмы колена.

Павел Мамаев забил 7 голов в матче арестантов

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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