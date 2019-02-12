22-летняя москвичка попалась на финансировании террористов

Московский окружной военный суд признал виновной 22-летнюю Лейлу Бабаеву в финансировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Девушку приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает ТАСС во вторник, 12 февраля.
Следствие установило, что Бабаева и ее супруг неоднократно пытались присоединиться к террористической организации. Кроме того, девушка предоставила террористам реквизиты своей банковской карты для сбора и перераспределения денежных средств. В общей сложности Бабаева совершила переводы на общую сумму свыше одного миллиона рублей.
Девушка и ее муж были задержаны в мае 2018 года. При обыске у них изъяли банковские карты, которые использовались для финансирования террористической деятельности, и экстремистскую литературу. Мужчина впоследствии был приговорен к трем годам лишения свободы за покушение на участие в деятельности ИГ.
Против Бабаевой возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности путем финансирования"). Она полностью признала свою вину. Осужденная будет отбывать срок в колонии общего режима.
В конце января текущего года на территории Южного федерального округа была пресечена деятельность ячейки, собиравшей средства для ИГ. Сотрудники ФСБ задержали трех человек, действовавших в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. В общей сложности они перечислили террористам более десяти миллионов рублей.
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