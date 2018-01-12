Убийцу Немцова этапировали в колонию для бывших силовиков

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Осужденного за убийство политика Бориса Немцова бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева этапировали в иркутскую колонию, сообщает РИА Новости. В этой колонии содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Еще одного из пяти осужденных Хамзата Бахаева этапировали в Кирово-Чепецк. О месте отбывания остальных осужденных пока не сообщается.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии, суд лишил его воинского звания лейтенант и госнаграды ордена Мужества, Анзора Губашева – к 19 годам лишения свободы, Шадида Губашева – к 16. Тамерлан Эскерханов приговорен к 14 годам лишения свободы и лишением воинского звания прапорщика полиции, а Хамзат Бахаев – к 11 годам лишения свободы.

Все они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.