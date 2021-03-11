Суд приговорил сотрудницу молдавского банка к 10 годам тюрьмы

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Тверской суд Москвы осудил на 10 лет колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"С 2013 по 2014 год она (Елена Платон. – Прим.ред.) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк", – рассказала Волк.

Она подчеркнула, что совместно с владельцами ряда российских банков и иными соучастниками обвиняемая незаконно вывела из России более 126 миллиардов рублей.

В мае прошлого года был арестован бывший председатель совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олег Власов. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, банкир также подозревается в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов.

Обвинение предъявлено в рамках дела о незаконных валютных операциях против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Следствие считает, что международное преступное сообщество в 2013–2014 годах вывело из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. свыше 500 миллиардов рублей.