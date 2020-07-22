Полиция столицы задержала участников ОПГ за мошенничество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась мошенничеством. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, к правоохранителям обратился представитель компании и сообщил о хищении денег в ряде офисов по оказанию услуг связи и продаже техники.

В ходе расследования было установлено, что длительное время один из сотрудников компании, используя служебное положение, время от времени осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам.

"Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники полиции установили 14 участников преступной организации и ее главаря. Им оказался 34-летний мужчина.

Преступники сознались в содеянном и рассказали о своих ролях в ОПГ. В ходе расследования было выявлено 100 дополнительных эпизодов мошенничества, ущерб от действий злоумышленников составил около 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В мае Тверской районный суд столицы арестовал бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова. Ему, в частности, инкриминируют создание преступного сообщества. Также он подозревается в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов. По данным следствия, международное преступное сообщество в 2013-2014 годах вывело из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 миллиардов рублей.