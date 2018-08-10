Обвинение запросило пять лет строгого режима для экс-замглавы ГСУ СК Никандрова

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Обвинение попросило приговорить бывшего заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Дениса Никандрова к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщил прокурор.

Прения по делу Никандрова, который обвиняется в получении взятки, проходили в Мосгорсуде, передает Агентство "Москва".

В конце июля суд продлил арест Никандрова на полгода.

Дениса Никандрова арестовали летом 2016 года вместе с главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его подчиненным Александром Ламоновым.

По версии следствия, они получили от криминального авторитета Шакро Молодого крупную денежную сумму за покровительство.