В судах протоколы заседаний будут вести автоматы с распознаванием речи

9 августа, 17:03
Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев
Протоколы судебных заседаний в России будут вести в автоматическом режиме, причем новое оборудование сможет распознать речь каждого участника. Об этом ТАСС сообщила представитель информационно-аналитического центра поддержки ГАС "Правосудие" (ИАЦ) Татьяна Параносенкова.
Она пояснила, что "наиболее перспективным направлением применения аудио- и видеопротоколирования" признали постепенный переход к "использованию программных средств распознавания речи и автоматизированное формирование протокола судебного заседания". По словам Параносенковой, аудио- и видеозаписи помогут разобраться в тех случаях, когда одна из сторон решит обжаловать решение суда или же усомнится, что протокол заседания достоверен.
"Соответствующие программно-технические решения уже разработаны и проходят экспериментальную апробацию в федеральных судах общей юрисдикции", – уточнила Параносенкова. В частности, с июля в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области секретари могут автоматически формировать протокол судебного заседания с использованием специальных программ распознавания речи.
Как отметила представитель ИАЦ, оборудование работает на российском ПО, поэтому его создатели способны "оперативно реагировать на замечания и подстраиваться под специфику работы судов".
Ожидается, что итоги тестирования подведут в конце октября.
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