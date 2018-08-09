В судах протоколы заседаний будут вести автоматы с распознаванием речи

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Протоколы судебных заседаний в России будут вести в автоматическом режиме, причем новое оборудование сможет распознать речь каждого участника. Об этом ТАСС сообщила представитель информационно-аналитического центра поддержки ГАС "Правосудие" (ИАЦ) Татьяна Параносенкова.

Она пояснила, что "наиболее перспективным направлением применения аудио- и видеопротоколирования" признали постепенный переход к "использованию программных средств распознавания речи и автоматизированное формирование протокола судебного заседания". По словам Параносенковой, аудио- и видеозаписи помогут разобраться в тех случаях, когда одна из сторон решит обжаловать решение суда или же усомнится, что протокол заседания достоверен.

"Соответствующие программно-технические решения уже разработаны и проходят экспериментальную апробацию в федеральных судах общей юрисдикции", – уточнила Параносенкова. В частности, с июля в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области секретари могут автоматически формировать протокол судебного заседания с использованием специальных программ распознавания речи.

Как отметила представитель ИАЦ, оборудование работает на российском ПО, поэтому его создатели способны "оперативно реагировать на замечания и подстраиваться под специфику работы судов".

Ожидается, что итоги тестирования подведут в конце октября.