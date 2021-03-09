Подозреваемый в убийстве малолетнего сына полицейский арестован в Москве

19:32
Фото: Пресс-служба Чертановского суда
Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына, сообщает ТАСС.
Подозреваемый пробудет под стражей до 8 мая. В ближайшее время планируется комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья мужчины.
8 марта правоохранителям поступило сообщение об избиении ребенка 2014 года рождения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении преступления. Предположительно, он был сильно пьян.
Смерть шестилетнего мальчика констатировали сотрудники скорой помощи. Выяснилось, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.
Полиция начала служебную проверку и пообещала уволить мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").
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