Подозреваемый в убийстве малолетнего сына полицейский арестован в Москве

Фото: Пресс-служба Чертановского суда

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына, сообщает ТАСС.

Подозреваемый пробудет под стражей до 8 мая. В ближайшее время планируется комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья мужчины.

8 марта правоохранителям поступило сообщение об избиении ребенка 2014 года рождения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали отца мальчика, подозреваемого в совершении преступления. Предположительно, он был сильно пьян.

Смерть шестилетнего мальчика констатировали сотрудники скорой помощи. Выяснилось, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов Москвы.

Полиция начала служебную проверку и пообещала уволить мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").