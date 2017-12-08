Серебренникову не разрешили прийти на премьеру балета "Нуреев"

8 декабря, 12:08
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Следственный комитет не пустил режиссера Кирилла Серебренникова на премьеру балета "Нуреев" в Большом театре, заявил адвокат Дмитрий Харитонов.
По его словам, ходатайство о посещении подавали, но ответа не поступило, сообщает Агентство "Москва". Это означает, что следователь не дал разрешения, уточнил адвокат.
6 декабря Мосгорсуд оставил под арестом деньги, квартиру в Германии и машину Серебренникова. Стоимость всего имущества режиссера превысила 27 миллионов рублей.
Сам худрук "Гоголь-центра" не пришел. Он оставил расписку со словами о нежелании участвовать в заседании и попросил рассмотреть апелляцию без него.
Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру до 19 января 2018 года. До того же времени домашний арест продлили и другим фигурантам дела – бывшему главному бухгалтеру АНО "Седьмая студия" Нине Масляевой и бывшему гендиректору организации Юрию Итину.
Генпрокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск фигурантку дела – продюсера Екатерину Воронову. Обвинение в мошенничестве должны также предъявить директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Серебренниковым и способствовала хищению бюджетных денег. Апфельбаум вину отрицает.
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