Осужденный за госизмену экс-начальник ОМВД Курской области обжаловал приговор

17:39
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Экс-глава ОМВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков, которого приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, подал апелляцию c просьбой отменить приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Уточняется, что Борзенков и его защитники подали апелляционные жалобы, в которых просят приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение.
21 апреля Курский областной суд приговорил Борзенкова к 13 годам колонии по делу о госизмене. Также было принято решение лишить подсудимого звания подполковника полиции и назначить ему штраф в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год.
Сам Борзенков свою вину так и не признал. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Борзенкова задержали еще в июне 2020 года. По данным ФСБ, он был привлечен к сотрудничеству с одним из подразделений СБУ: передавал туда данные, являвшиеся государственной тайной. Позже ему было предъявлено обвинение в госизмене.
ФСБ предъявила обвинение в госизмене экс-главе полиции в Курской области
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