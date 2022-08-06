Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Представитель защиты депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного заочно на 10 лет колонии за взятку в размере 3,25 миллиарда рублей, обжаловал приговор, сообщает ТАСС.

Одновременно его защита оспорила объявление парламентария судом в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста.

Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к заключению сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал депутата на 500 миллионов рублей, лишил его ордена "За заслуги перед Отечеством" и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью.

По данным следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главбух челябинской компании "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму более трех миллиардов рублей.

Бутакову приговорили к пяти годам условно и штрафу в 500 миллионов. Юревич находится в международном розыске.

Ранее стало известно, что главное управление МВД по Москве организовало проверку по факту получения взятки одним из сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы.

За получение взятки в размере 5 миллионов рублей был задержан Александр Басов. По предварительной информации, он потребовал данную сумму за прекращение проверок, которые связаны с расходованием бюджетных средств при проведении дезинфекции в столице. Суд принял решение арестовать его.