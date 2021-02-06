Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте СК РФ по Красноярскому Краю.

"Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время им предъявят обвинение.

Жертвами возгорания стали четыре человека. Погибли рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении огня. По данным МЧС, среди погибших пожарных Анатолий Жалнерчик, 46 лет, Алексей Пузырев, 45 лет, и Максим Рябцев, 27 лет.

Родственникам всех погибших при пожаре обещали выдать по одному миллиону рублей.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно 3 февраля. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

