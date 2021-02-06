Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске

14:28
Фото: МЧС России по Красноярскому краю
Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Об этом говорится на сайте СК РФ по Красноярскому Краю.
"Сегодня судом по ходатайству следствия задержанным по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время им предъявят обвинение.
Жертвами возгорания стали четыре человека. Погибли рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении огня. По данным МЧС, среди погибших пожарных Анатолий Жалнерчик, 46 лет, Алексей Пузырев, 45 лет, и Максим Рябцев, 27 лет.
Родственникам всех погибших при пожаре обещали выдать по одному миллиону рублей.
О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно 3 февраля. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Названа причина пожара на складе в Красноярске, где погибли трое пожарных
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