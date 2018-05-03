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03 мая 2018, 15:37

Происшествия

Обвиняемого в убийстве студентки подростка отправили под арест в Москве

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Кузьминский суд Москвы арестовал до 30 июня 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве девушки на юго-востоке столицы, передает телеканал Москва 24. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

По версии следствия, вечером 30 апреля юноша возле дома на 4-й Новокузьминской улице нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения, от которых она скончалась на месте.

Злоумышленник признал вину. Для проверки его состояния следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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